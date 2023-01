Embaixadora dos EUA se reúne com vice-ministro das Relações Exteriores russo

A nova embaixadora dos Estados Unidos em Moscou, Lynne Tracy, se reuniu nesta segunda-feira, 30, com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Uma declaração da embaixada dos EUA não deu detalhes do que foi discutido entre ambos.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que "durante a conversa sobre algumas questões tópicas das relações bilaterais, que se agravaram acentuadamente recentemente devido à culpa de Washington, a contraprodutividade do atual curso de confronto dos EUA foi apontada para a chefe da missão diplomática americana".

"O lado russo espera que a embaixadora siga estritamente os requisitos das leis russas e observe nossas normas e costumes e siga o princípio da não interferência nos assuntos internos do país anfitrião", afirmou o ministério.

Lynne Tracy chegou a Moscou na semana passada, assumindo seu cargo em meio a altas tensões sobre as ações militares da Rússia na Ucrânia e o apoio dos EUA à Kiev, incluindo a recente decisão do presidente americano, Joe Biden, de fornecer tanques de batalha avançados. A Rússia acusa Washington de se envolver em uma guerra por procuração com Moscou.

