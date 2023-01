Decretada prisão preventiva para suspeito de atacar igrejas na Espanha

Um juiz ordenou, nesta segunda-feira (30), prisão preventiva por "assassinato e lesões com fins terroristas" do suspeito de matar um sacristão, com um facão, em um ataque a duas igrejas no sul da Espanha - anunciou um tribunal em Madri.

Se for declarado culpado, o acusado, um marroquino de 25 anos chamado Yassin Kanjaa, pode ser condenado à prisão permanente revisável, uma pena equivalente à prisão perpétua, informou em um comunicado a Audiência Nacional, uma alta jurisdição encarregada dos casos de terrorismo.

