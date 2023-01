Comunicado do Business Wire :The Japan Prize Foundation

The Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do Prêmio Japão 2023. O anúncio foi realizado hoje, 30 de janeiro de 2023 (JST), às 13h00. O Prof. Masataka Nakazawa e o Sr. Kazuo Hagimoto foram os covencedores do prêmio nas áreas de Eletrônica, Informação e Comunicação, e o Prof. Gero Miesenböck e o Prof. Karl Deisseroth foram os covencedores na área de Ciências Biológicas.

Na premiação deste ano, o Prof. Nakazawa e o Sr. Hagimoto foram reconhecidos por suas notáveis contribuições à rede global de fibra óptica de alta capacidade e longa distância através do desenvolvimento de um amplificador de fibra óptica semicondutora bombeado a laser, e o Prof. Miesenböck e o Prof. Deisseroth, pelo desenvolvimento de métodos que usam proteínas de membrana sensíveis à luz e geneticamente localizáveis para desvendar a função do circuito neural.

Para o Prêmio Japão 2023, a fundação pediu a aproximadamente 15.500 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo para indicar pesquisadores que trabalham nas áreas desta edição. Foram recebidas 123 indicações nas áreas de Eletrônica, Informação e Comunicação e 204 indicações na área de Ciências Biológicas. Os ganhadores deste ano foram selecionados de um total de 327 candidatos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o Prêmio Japão

A criação do Prêmio Japão em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio com reconhecimento internacional que contribuiria para o desenvolvimento científico e tecnológico ao redor do mundo. Com o suporte de várias doações, The Japan Prize Foundation foi endossada pelo Governo em 1983.

O Prêmio Japão é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo, os quais realizaram façanhas criativas e significantes que ajudam no progresso das suas áreas e contribuem significantemente para a paz e a prosperidade de toda a humanidade. Pesquisadores em todos os campos da ciência e tecnologia são elegíveis ao prêmio, sendo que duas áreas são selecionadas a cada ano, considerando as tendências atuais em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, uma pessoa de cada área é reconhecida na premiação e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em valor monetário. Cada Cerimônia de Premiação conta com a participação dos atuais Imperador e Imperatriz, dos chefes dos três poderes governamentais e de outros servidores públicos relacionados, além de representantes de várias outras esferas da sociedade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005493/pt/

Contato

Kiyoshi OGURA Gerente The Japan Prize Foundation Relações Públicas ARK Mori Building, East Wing 35th Floor 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tóquio 107-6035, Japão Tel.: 81-3-5545-0551 Fax: 81-3-5545-0554 E-mail [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags