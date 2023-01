Comunicado do Business Wire :Boomi

A BoomiTM, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje que o Gartner posicionou a Boomi como líder em seu Magic Quadrant como plataforma de integração como serviço (iPaaS) a nível mundial, pela nona vez consecutiva. O Gartner avaliou 16 provedores de iPaaS quanto à capacidade de execução e visão abrangente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005156/pt/

O mercado de iPaaS está projetado para obter US$ 11 bilhões em receitas até 2026.1 Ao considerar os recursos avançados e a imensa escala dos provedores de iPaaS, [iPaaS] se tornou a plataforma de integração estratégica escolhida por centenas de milhares de organizações ao redor do mundo. Em muitos casos, a iPaaS substituiu gerações anteriores de software de plataforma de integração, como conjuntos de integração de aplicativos, ferramentas de integração de dados e software de gateway B2B.2

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Boomi continua tendo mais clientes do que qualquer outro provedor de integração em nuvem", disse Steve Lucas, diretor executivo da Boomi. "Nossas integrações de autogestão, autoaprendizagem e autoescalonamento são executadas de modo autônomo, poupando mais tempo e dinheiro a longo prazo. Ajudamos organizações de todos os portes e setores em todo o mundo a obter melhor cooperação e compartilhamento de dados à medida que seus ambientes de tecnologia se tornam mais fragmentados e complexos. É por isto que nossa missão de conectividade digital é mais importante do que nunca para o sucesso dos negócios."

Tendo a confiança de clientes de todos os setores ao redor do mundo, por sua velocidade, facilidade de uso e menor custo total de propriedade, a plataforma Boomi AtomSphere? nativa de nuvem, unificada, de baixo código, escalável, aberta, segura e inteligente ajuda organizações de todos os setores a acelerar resultados de negócios com rapidez e facilidade. A Boomi conecta todos a tudo, em qualquer lugar, ao oferecer recursos de ponta a ponta, incluindo integração, gerenciamento de dados mestre, gerenciamento de API, automação de fluxo de trabalho, governança de qualidade de dados, gerenciamento de rede B2B/EDI bem como catálogo e preparação de dados.

A Boomi anunciou recentemente atualizações significativas em sua plataforma e negócios, incluindo:

Inovação de produtos

-- Criação rápida de API - criação com um único clique de uma API a partir de um fluxo de integração para expor com rapidez serviços seguros aos desenvolvedores.

-- Autorização do Programa Federal de Gerenciamento de Autorização de Risco (Federal Risk Authorization Management Program - FedRAMP) - o serviço de automação de fluxo de trabalho de baixo código da Boomi, o Boomi Flow se uniu a outros serviços da plataforma Boomi autorizados pelo FedRAMP desde 2019, incluindo gerenciamento de API, integração e centro de dados mestre.

-- Avaliação IRAP - a plataforma Boomi AtomSphere foi avaliada de modo independente quanto à segurança da nuvem em relação aos controles PROTEGIDOS do Manual de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano. A postura de segurança da Boomi para armazenar, processar e comunicar informações permite que as agências governamentais adquiram a plataforma Boomi sem necessidade de concluir suas próprias avaliações independentes.

-- B2B/EDI para indústria automotiva - suporte ao padrão ODETTE para interoperabilidade mais rápida com a cadeia de fornecimento automotiva de um cliente.

Aperfeiçoamentos do Integrador Cidadão / Tecnólogo de Negócios

-- Catálogo Boomi Discoverampliado - mais receitas pré-formadas para simplificar a integração.

-- Experiência visual simplificada - nova iconografia, compromisso dinâmico e responsivo do usuário, que oferece a base para uma experiência envolvente do usuário.

-- Integração acelerada de produtos - a plataforma e as páginas de boas-vindas facilitam ao integrador cidadão / tecnólogo de negócios iniciar sua jornada.

Expansão da Liderança e Alcance Mundial

-- Expansão da liderança - a Boomi designou recentemente Steve Lucas como diretor executivo, 3 vezes nesta função com mais de 27 anos de experiência liderando e operando algumas das empresas internacionais de software empresarial mais inovadoras do mundo. Antes de passar três anos desenvolvendo o iCIMS, Lucas ocupou funções executivas na Adobe, Marketo, SAP e Salesforce, trazendo conhecimento e experiência específicos em gerenciamento de dados, plataforma como serviço e integração. Como diretor executivo da Marketo, Lucas implementou expansão significativa de produtos e crescimento da plataforma, levando à aquisição da empresa pela Adobe por US$ 4,75 bilhões.

-- Crescimento internacional - a Boomi também continua tendo um crescimento rápido, ao expandir sua presença mundial recentemente no Japão para atender à crescente demanda na região da Ásia-Pacífico.

Como uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) com liderança na categoria, a Boomi promove uma comunidade crescente de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no âmbito iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; trabalhando com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscaler, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Recentemente incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia de mais rápido crescimento e mais inovadoras da América, a Boomi também ganhou dois prêmios internacionais Stevie®, como Empresa do Ano e Inovação de Produtos; o prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio por mérito de tecnologia na categoria de Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como líder mundial em Computação em Nuvem 2022, além de receber a prestigiada classificação 5 estrelas no CRN Partner Program Guide, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de provedores de tecnologia com liderança no setor, que oferecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI. A Boomi também ganhou diversos prêmios por ser um empregador de escolha, incluindo uma recente lista como um dos melhores locais de trabalho da Inc. Magazine.

Para saber mais sobre o mercado de iPaaS e o reconhecimento da Boomi, leia o relatório do Gartner: "Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide."

Recursos adicionais

-- Saiba mais no mais recente post do blog da Boomi, de autoria de Ed Macosky, diretor de inovação

-- Explore a Boomiverse Community

-- Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube

Isenção de responsabilidade da Gartner:

Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, 24 de janeiro de 2023

O Gartner não endossa nenhum provedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas provedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um fim específico. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. Nota: a Boomi foi reconhecida como Dell Boomi de 2014 a 2019.

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. Pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS) baseada em nuvem e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) com liderança na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os provedores de plataforma de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações ao redor do mundo recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados melhores e mais rápidos. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo 'B', Boomiverse e AtomSphere são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1 Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2020-2026, atualizado no 4º trimestre de 2022

2 Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, 24 de janeiro de 2023

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005156/pt/

Contato

Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1-415-613-8320

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags