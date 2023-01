Chanceler da Alemanha após reunião com Lula: 'queremos avanços no UE-Mercosul'

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que tanto o Brasil quanto seu país desejam avanços no acordo comercial União Europeia-Mercosul, hoje travado na etapa de ratificação pelos países-membros do bloco europeu.

"Lula e eu concordamos que UE-Mercosul precisa de rápido avanço", declarou Scholz no Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O acordo deve favorecer a cooperação tecnológica e industrial", avaliou.

De acordo com o líder alemão, é preciso haver uma união das democracias globais para condenar a invasão da Ucrânia, que foi tema da bilateral com Lula. O presidente brasileiro, porém, apesar de ter chamado a guerra de um "erro" da Rússia, salientou sua posição de que "quando um não quer, dois não brigam", segundo ele mesmo disse na coletiva de imprensa no Planalto.

