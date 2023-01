Biden diz que não enviará caças F-16 à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (30) que não enviará caças F-16 à Ucrânia para ajudar na guerra contra a invasão russa.

"Não", respondeu o presidente americano ao ser questionado por jornalistas na Casa Branca sobre se era favorável ao envio desses aviões de guerra, que, segundo os líderes ucranianos, seriam as armas mais importantes para lutar contra Moscou.

Depois de sérias divisões, as nações ocidentais finalmente concordaram na semana passada em enviar tanques modernos com padrões da Otan, uma das armas mais poderosas em seus exércitos convencionais.

O envio de mais apoio militar aumentou as esperanças de que Kiev comece a receber caças F-16 em breve para reforçar sua força aérea, muito enfraquecida. Isso, no entanto, continua sendo uma questão de debate acalorado no Ocidente.

À medida que o aniversário de um ano da invasão russa da Ucrânia se aproxima, em 24 de fevereiro, há expectativas crescentes de que Biden viajará para a Europa como uma demonstração de apoio à aliança com a Ucrânia.

"Irei para a Polônia, embora não saiba quando", disse Biden a repórteres quando questionado sobre uma possível visita.

