Avalanche de neve no Japão deixa dois mortos

Os corpos de dois homens foram encontrados no Japão, um dia depois de uma avalanche de neve fora da pista em uma estação de esqui no centro do Japão - informou a polícia nesta segunda-feira (30).

Embora as autoridades não tenham divulgado os nomes das vítimas, a revista americana de esqui Mountain Gazette garante que um dos mortos é o esquiador profissional americano Kyle Smaine.

Equipes de resgate de emergência "confirmaram a morte dos dois homens", disse à AFP um porta-voz da polícia local, acrescentando que suas identidades estão sendo verificadas.

Quando a avalanche ocorreu no domingo, os dois homens estavam fora das áreas delimitadas de uma estação de esqui na cidade de Otari, na região de Nagano, junto com outros esquiadores e praticantes de snowboard. Os outros conseguiram descer a montanha, mas dois estrangeiros ainda estavam desaparecidos no domingo (29).

De acordo com a Mountain Gazette, Kyle Smaine, de 31 anos, estava com outro esquiador profissional, Adam U, e com o fotógrafo da revista, Grant Gunderson, quando perdeu a vida.

Na semana passada, uma onda de frio cobriu de neve grande parte do Japão, inclusive a região de Nagano, que atrai muitos turistas estrangeiros durante a temporada de esqui.

