Avalanche de neve deixa 2 mortos no Japão

Os corpos de dois homens foram encontrados no Japão, um dia depois de uma avalanche de neve fora da pista em uma estação de esqui na região de Nagano, no centro do país - informou a polícia nesta segunda-feira (30).

Embora as autoridades não tenham divulgado os nomes das vítimas, a revista americana de esqui Mountain Gazette garante que um dos mortos é o esquiador profissional americano Kyle Smaine, de 31 anos.

Equipes de resgate de emergência "confirmaram a morte dos dois homens", disse à AFP um porta-voz da polícia local.

De acordo com a Mountain Gazette, Smaine estava com outro esquiador profissional, Adam U, e com o fotógrafo da revista, Grant Gunderson, quando perdeu a vida.

No domingo aconteceu o "meu pior pesadelo", escreveu Gunderson nesta segunda no Instagram.

Segundo ele, a avalanche foi provocada por outro esquiador e Kyle Smaine acabou sendo lançado por uns 50 metros, ficando soterrado pela neve e não resistiu.

A outra vítima mortal é um cidadão austríaco, indicou à AFP nesta segunda o Ministério de Relações Exteriores da Áustria. "Não faremos mais declarações sobre este trágico acidente", indicou um porta-voz.

Quando a avalanche ocorreu no domingo, os dois homens estavam fora das áreas delimitadas de uma estação de esqui na cidade de Otari, na região de Nagano, junto com outros esquiadores e praticantes de snowboard.

Na semana passada, uma onda de frio cobriu de neve grande parte do Japão, inclusive a região de Nagano, que atrai muitos turistas estrangeiros durante a temporada de esqui.

