Ataques aéreos na Síria contra alvos pró-iranianos deixam 10 mortos

Dez pessoas morreram em uma série de ataques com drones contra alvos pró-iranianos no leste da Síria, três deles nesta segunda-feira (30) - afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Um comandante pró-iraniano está entre os mortos pelo ataque com drones nesta segunda, informou o OSDH, que inspecionou o local onde foram registradas outras sete vítimas fatais no domingo (29).

Além do comandante de um grupo pró-iraniano, dois de seus companheiros morreram hoje de manhã, segundo o OSDH, acrescentando que nenhum deles era sírio.

O veículo do comandante foi atacado, enquanto ele inspecionava o local dos ataques de domingo contra um comboio de seis caminhões frigoríficos carregados com armas iranianas que acabava de entrar em território sírio após cruzar a fronteira com o Iraque.

Os sete mortos de domingo foram os motoristas dos caminhões e seus assistentes. Nenhum deles era cidadão sírio, observou o OSDH.

Até o momento, nenhum país assumiu a responsabilidade pela ofensiva, mas Israel faz, regularmente, incursões na Síria contra milícias pró-iranianas e forças do governo.

"Os caminhões estavam carregados com armas iranianas", declarou no domingo à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

O Irã apoia o regime sírio, e milícias pró-Irã estão mobilizadas na região de fronteira com o Iraque.

Os ataques atingiram o comboio, mas também a sede de grupos pró-iranianos na área, disse o ativista Omar Abu Layla, que dirige o jornal local Deir Ezzor 24, à AFP nesta segunda-feira.

"Há danos consideráveis na área atacada", acrescentou.

Esta região é uma importante área de trânsito de armas, combatentes e mercadorias entre Síria e Iraque.

Ao menos dois comboios similares entraram na Síria esta semana, pelo Iraque, segundo a OSDH.

O governo sírio não reagiu ao ataque, mas uma rádio do governo confirmou o ocorrido, dizendo apenas que "aviões de guerra não identificados atingiram seis caminhões frigoríficos".

Autoridades iraquianas consultadas pela AFP também não comentaram o incidente.

Em novembro, um ataque contra um comboio de armas e caminhões-tanque de combustíveis que pertenciam a milícias pró-Irã na Síria, perto da fronteira com o Iraque, matou pelo menos 14 pessoas, de acordo com o OSDH.

Em dezembro, o comandante do Estado-Maior de Israel, Avi Kohavi, revelou que o país estava por trás do ataque e acrescentou que o comboio transportava armas destinadas ao Líbano, onde o movimento armado pró-Irã Hezbollah tem grande influência.

Israel não costuma comentar sobre suas incursões, mas admitiu a responsabilidade por centenas de ataques aéreos e com mísseis na Síria desde o início da guerra civil, em 2011.

Uma coalizão liderada pelos EUA que luta contra os combatentes remanescentes do grupo jihadista Estado Islâmico também realizou ataques a grupos pró-iranianos na Síria.

Deflagrada com a repressão governamental à chamada Primavera Árabe no país, a guerra na Síria deixou quase meio milhão de mortos e milhões de refugiados.

