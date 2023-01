Ataque contra mesquita no Paquistão deixa 25 mortos e mais de 120 feridos

Uma explosão dentro de uma mesquita localizada no quartel-general da polícia na cidade de Peshawar, noroeste do Paquistão, deixou pelo menos 25 mortos e mais de 120 feridos, informaram as autoridades locais.

"Até o momento 25 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas. Estou aqui, no local dos fatos, onde acontecem as tarefas de resgate", afirmou o vice-comissário da cidade de Peshawar, Shafiullah Khan.

"Mais corpos estão sendo retirados. No momento, nossa prioridade é salvar as pessoas soterradas sob os escombros", acrescentou.

Um balanço anterior citava 17 vítimas fatais e mais de 80 feridos.

O ataque aconteceu durante a oração da tarde na cidade de Peshawar, próxima da fronteira com o Afeganistão.

Parte do teto da mesquita e as paredes foram destruídas. Várias pessoas deixaram o templo ensanguentadas.

Em março de 2022, um ataque suicida contra uma mesquita da minoria xiita em Peshawar reivindicado pelo EI-K, braço local do grupo extremista Estado Islâmico, deixou 64 mortos. O atentado foi o mais grave registrado no Paquistão desde 2018.

O Paquistão enfrentou nos últimos meses um agravamento da situação de segurança, em particular desde que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão em agosto de 2021.

Após vários anos de uma calma relativa, o braço paquistanês dos talibãs, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o EI-K e grupos separatistas baluches voltaram a executar atentados.

O Paquistão critica o Talibã por permitir que estes grupos utilizem seu território para planejar os ataques, algo que as autoridades de Cabul negam.

