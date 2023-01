Ataque aéreo na Síria provoca sete mortes

Sete pessoas morreram no domingo à noite em um ataque de aviões não identificados contra um comboio de caminhões com armas iranianas no leste da Síria, informou nesta segunda-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O ataque aconteceu na região de Bukamal, perto da fronteira com o Iraque. A ONG destacou que os mortos não são sírios.

Os aviões atacaram seis caminhões frigoríficos carregados com armas iranianas assim que os veículos entraram no território sírio, depois de atravessar a fronteira com o Iraque, acrescentou o OSDH, organização com sede em Londres e que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os caminhões estavam carregados com armas iranianas", declarou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman

O Irã apoia o regime sírio e milícias pró-Irã estão mobilizadas na região de fronteira com o Iraque.

Ao menos dois comboios similares entraram na Síria a partir do Iraque esta semana, segundo a ONG.

Em novembro, um ataque contra um comboio de armas e caminhões-tanque de combustíveis que pertenciam a milícias pró-Irã na Síria, perto da fronteira com o Iraque, matou pelo menos 14 pessoas, de acordo com o OSDH.

Em dezembro, o comandante do Estado-Maior de Israel, Avi Kohavi, revelou que o país estava por trás do ataque e acrescentou que o comboio transportava armas destinadas ao Líbano, onde o movimento armado pró-Irã Hezbollah tem grande influência.

Israel não costuma reivindicar a responsabilidade por incursões na Síria contra milícias pró-iranianas, mas reitera constantemente que pretende impedir a presença militar iraniana em sua fronteira.

aya/at/tp/zm/mar/fp

Tags