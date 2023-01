Após título na Austrália, Djokovic volta a ser número 1 do mundo

Campeão pela décima vez do Aberto da Austrália no domingo, o sérvio Novak Djokovic voltou a ser o tenista número 1 do mundo, de acordo com o ranking publicado pela ATP nesta segunda-feira.

Djokovic, que subiu quatro posições, destronou o espanhol Carlos Alcaraz, que não disputou o torneio em Melbourne devido a uma lesão e agora ocupa o segundo posto.

Graças ao seu 22º título de Grand Slam, o sérvio de 35 anos está em sua 374ª semana no topo do tênis mundial, onde chegou pela primeira vez em julho de 2011.

Derrotado na final por Djokovic, o grego Stefanos Tsitsipas subiu uma posição e agora é o número 3 do ranking, desbancando o norueguês Casper Ruud (4º).

O russo Andrey Rublev, que caiu nas quartas de final na Austrália para 'Nole', é o quinto, sua melhor classificação na carreira.

Ex-número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal, eliminado na segunda rodada, perdeu quatro posições e agora ocupa o sexto posto.

Entre os tenistas do Top 20, o russo Karen Khachanov, semifinalista em Melbourne, subiu sete posições para ficar em 13º.

Outra grande ascensão foi a do americano Tommy Paul, que também chegou às semifinais, ganhando 16 postos para integrar o Top 20 pela primeira vez, em 19º.

Seu compatriota Ben Shelton, que chegou às quartas no Major australiano e foi eliminado pelo próprio Paul, teve a maior progressão do Top 100, da 99ª para a 44ª posição.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é Thiago Monteiro, em 78º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 30 de janeiro:

1. Novak Djokovic (SRV) 7.070 pts (+4)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-195 (+1)

4. Casper Ruud (NOR) 5.765 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 4.200 (+1)

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815 (-4)

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.715

8. Taylor Fritz (EUA) 3.410 (+1)

9. Holger Rune (DIN) 3.046 (+1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 2.995 (+1)

11. Cameron Norrie (GBR) 2.760 (+1)

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.750 (-4)

13. Karen Khachanov (RUS) 2.515 (+7)

14. Alexander Zverev (ALE) 2.425 (-1)

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.305 (+2)

16. Pablo Carreño (ESP) 2.285 (-1)

17. Jannik Sinner (ITA) 2.195 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925 (+1)

19. Tommy Paul (EUA) 1.835 (+16)

20. Nick Kyrgios (AUS) 1.825 (+1)

...

78. Thiago Monteiro (BRA) 690 (-1)

