Apesar da eliminação na Austrália, Swiatek segue no topo do ranking da WTA

A polonesa Iga Swiatek começa o ano de 2023 no topo do tênis feminino apesar da eliminação nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Desde que assumiu a liderança do ranking da WTA, em 4 de abril do ano passado, Swiatek vem somando semanas como número 1 do mundo.

A polonesa foi eliminada em Melbourne pela cazaque Elena Rybakina, que com o vice-campeonato ganhou 15 posições e entrou para o Top 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã na Austrália subiu três postos e é a nova número 2 do mundo.

A brasileira Bia Haddad é a jogadora latino-americana mais bem colocada no ranking, na 14ª posição.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 30 de janeiro:

1. Iga Swiatek (POL) 10.485 puntos

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6.100

3. Ons Jabeur (TUN) 5.210

4. Jessica Pegula (EUA) 5.000

5. Carolilne García (FRA) 4.645

6. Coco Gauff (EUA) 3.992

7. María Sakkari (GRE) 3.811

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.380

9. Belinda Bencic (SUI) 2.905

10. Elena Rybakina (CAZ) 2.815

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2.740

12. Jelena Ostapenko (LET) 2.340

13. Petra Kvitova (CZE) 2.281

14. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.195

15. Simona Halep (ROM) 2.141

16. Victoria Azarenka (BLR) 2.138

17. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.030

18. Anett Konteveit (EST) 1.909

19. Liudmila Samsonova (RUS) 1.905

20. Karolina Pliskova (CZE) 1.880

bur-meh/ma/cb

Tags