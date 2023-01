Ao menos 25 mortos e 120 feridos em explosão em mesquita no Paquistão

Ao menos 25 pessoas morreram e 120 ficaram feridas em uma explosão nesta segunda-feira em uma mesquita no quartel-general da polícia na cidade paquistanesa de Peshawar, informou o governo local.

"Estou aqui, no local dos fatos, onde acontecem as tarefas de resgate", afirmou o vice-comissário da cidade de Peshawar, Shafiullah Khan. "Mais corpos estão sendo retirados. No momento, nossa prioridade é salvar as pessoas soterradas sob os escombros".

la-sjd-jts/ecl/mca/mar/an/fp

