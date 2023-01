AMLO chama titular do órgão eleitoral do México de 'racista' e 'farsante'

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira (30) que o titular do Instituto Nacional Eleitoral (INE), Lorenzo Córdova, é um "racista" e um "farsante", em meio à disputa que o governo mantém com a autoridade eleitoral do país.

"É um servidor público, do meu ponto de vista, sem princípios, sem ideais, um farsante", declarou o presidente em sua habitual coletiva de imprensa matutina.

Córdova "também demonstra que os graus e os títulos não são sinônimos de cultura, porque ele tem doutorado e é um racista", afirmou o mandatário, conhecido pela sigla de seu nome, AMLO.

A acusação de racismo se refere a uma gravação de 2015 em que Córdova ridiculariza a forma de se comunicar de um homem indígena.

Tanto Córdova quanto outros membros do INE criticaram uma reforma eleitoral que o Congresso - dominado pelos governistas - aprovou em dezembro, que reduz o orçamento e a estrutura do órgão eleitoral.

Os funcionários alegam que se a reforma for aplicada, a realização de eleições confiáveis e transparentes estará em risco.

Espera-se que o INE e os partidos de oposição impugnem a norma perante a Suprema Corte do país.

No domingo, durante a apresentação de um livro que escreveu junto com Ciro Murayama, também integrante do INE, Córdova chamou os cidadãos a promoverem proteções contra a reforma eleitoral impulsionada pelo governo de AMLO.

López Obrador rejeitou essas críticas, argumentando que o INE é ostentoso e apoiou fraudes eleitorais anteriormente.

