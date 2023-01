AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023

América

(*) BRASÍLIA (Brasil) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, visita o Brasil - (até 2 de Fevereiro)

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Audiência em julgamento contra Elon Musk por tuíte de 2018 - (até 1 de Fevereiro)

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Janeiro 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

BOA VISTA (Brasil) - Missão a Boa Vista, Roraima, para cobrir a crise de saúde Yanomami -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 1 de Fevereiro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego NAD - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Europa

PARIS (França) - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

FRANÇA - Proposta de reforma da Previdência gera greves nacionais -

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Membros de grupo de extrema direita julgados por planejar ataque contra o presidente Emmanuel Macron - (até 2 de Fevereiro)

GENEBRA (Suíça) - Simpósio Internacional de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa da OMM - (até 1 de Fevereiro)

GENEBRA (Suíça) - Reunião do conselho executivo da OMS - (até 7 de Fevereiro)

ATENAS (Grécia) - Audiência de julgamento de mãe acusada de matar a filha com veneno -

(+) OSLO (Noruega) - Encerradas as indicações para o Prêmio Nobel da Paz deste ano -

CHESTER (Reino Unido) - Revisão pré-julgamento do jogador de futebol Benjamin Mendy, do Manchester City e da França, acusado de estupro e tentativa de estupro - 08H00

PARIS (França) - Audiência em julgamento contra o Twitter movido por três supostas vítimas de terrorismo, alvos de assédio online - 10H30

REINO UNIDO - Três anos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia - 21H00 (até 1 de Fevereiro)

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken -

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - FMI publica atualização das Perspectivas da Economia Mundial -

ISLAMABAD (Paquistão) - Visita da equipe do FMI para discutir ajuda financeira - (até 9 de Fevereiro)

TÓQUIO (Japão) - Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fala na Universidade de Keio - 23H00

África

KINSHASA (RD Congo) - Visita do papa Francisco - (até 3 de Fevereiro)

ELDORET (Quênia) - Audiência de acusados de matar ativista LGBTQ Edwin Chiloba -

Esportes

HUA HIN (Tailândia) - Tênis: Torneio WTA, Torneio de Hua Hin - (até 5 de Fevereiro)

LYON (França) - Tênis: Torneio WTA, Torneio de Lyon - (até 5 de Fevereiro)

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

(+) MEMPHIS (Estados Unidos) - Funeral de Tyre Nichols, morto após violenta detenção por cinco policiais - 14H30

(+) LIMA (Peru) - Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru realizará uma "Marcha Nacional" contra a presidente Dina Boluarte - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência no Congresso americano sobre a crise migratória - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - A embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, discursa sobre temas de política externa - 14H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Parlamento Europeu se pronuncia sobre a suspensão da imunidade dos eurodeputadaos Marc Tarabella e Andrea Cozzolino - (até 2)

BRUXELAS (Bélgica) - Apresentação por Ursula von der Leyen das propostas para apoiar a indústria da UE frente à alta dos preços da energia e às subvenções americanas e chinesas -

(+) VIENA (Áustria) - Provável decisão de julgamento de jihadistas em Viena -

BRUXELAS (Bélgica) - Sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo - (até 2)

PARIS (França) - 'Bata na Porta' do diretor M. Night Shyamalan estreia em vários territórios - (até 3)

REINO UNIDO - Greve dos docentes da Inglaterra e do País de Gales por aumento de salário -

BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro : inflação de janeiro: primeira estimativa (Eurostat) - 08H00

LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro britânico, RIshi Sunak, responde perguntas dos deputados - 10H00

Ásia-Pacífico

YANGON (Mianmar) - Fim do período do estado de emergência -

SYDNEY (Austrália) - Serviço fúnebre pelo cardeal George Pell na catedral St Mary's - 22H00

Esportes

(+) BUCARESTE (Romênia) - Influenciador britânico Andrew Tate recorre de decisão que mantém sua detenção -

QUINTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2023

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Alphabet (Google): resultados do quarto trimestre e anuais - 19H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Amazon : resultados quarto trimestre - 19H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Apple: resultados primeiro trimestre - 19H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - Reunião de cerca de 15 comissários europeus com membros do governo ucraniano, em Kiev - (até 3)

VOLGOGRADO (Rússia) - Comemorações de 80 anos da batalha de Estalingrado -

ESTOCOLMO (Suécia) - Visita da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro Rishi Sunak completa 100 dias no cargo -

FRANKFURT (Alemanha) - Coletiva de imprensa do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária na zona do euro - 11H45

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência de imprensa de missão espacial dos Emirados Árabes Unidos - 05H00

SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Tênis: Play-offs da Copa Davis de 2023 - (até 5)

América

FILADÉLFIA (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden e vice-presidente Kamala Harris farão comentários na reunião de inverno do DNC - 16H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30

PASADENA (Estados Unidos) - Nasa exibe satélite NISAR antes do lançamento de 2024 da Índia - 18H00

Europa

KIEV (Ucrânia) - Cúpula UE-Ucrânia -

BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni - 11H30

LONDRES (Reino Unido) - Audiência de apelação para Jaswant Singh Chail, acusado de traição por ameaça de matar a falecida rainha Elizabeth II -

LONDRES (Reino Unido) - Julgamento de cinco manifestantes do Just Stop Oil por danos à moldura da cópia de "A Última Ceia" na Royal Academy - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Mais de cem base jumpers aguardam para saltar da Torre de Kuala Lumpur -

África

JUBA (Sudão do Sul) - Visita do papa Francisco, arcebispo de Canterbury Justin Welby e Iain Greenshields da Igreja da Escócia - (até 5)

Esportes

RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC, Al Hilal Saudi FC x Shabab Al Ahli Dubai -

PUERTO CABELLO (Venezuela) - Copa Davis: Venezuela - Hong Kong // Grupo Mundial II, play off - primeira rodada - (até 4)

SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Fraternidade Humana -

MUNDO - Dia Mundial do câncer -

Europa

(+) SÉRVIA - 20º aniversário da criação do estado da Sérvia e Montenegro, dissolvido em 2006 -

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 21)

Ásia-Pacífico

(+) COLOMBO (Sri Lanka) - Aniversário de 75 anos da independência do Sri Lanka do Reino Unido -

DOMINGO, 5 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - 65° Grammy Awards -

(+) QUITO (Equador) - Referendo para modificar a Constituição e eleições seccionais - 10H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Embargo da UE a produtos petrolíferos refinados da Rússia entra em vigor -

(+) NICÓSIA (Chipre) - Eleições presidenciais -

(+) MÔNACO (Principado de Mônaco) - Eleições gerais - 05H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Visita de secretário de Estado dos EUA Antony Blinken - (até 6)

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Femininan -

América

(+) OTTAWA (Canadá) - Inquérito para relatar o uso de poderes de emergência para acabar com o protesto de caminhoneiros em Ottawa -

Europa

(+) PARIS (França) - Julgamento de suspeito por incêndio que matou 10 pessoas em 2019 - (até 24)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Ex-policial David Carrick é condenado após admitir estupros em série - (até 7)

(+) REINO UNIDO - Profissionais de enfermagem fazem greve por salários - (até 7)

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Audiência de ativista Justyna Wydrzynska, acusada de assistência ao aborto - 06H30

África

(+) ADIS ABEBA (Etiópia) - Referendo sobre a criação de uma 12ª região no sul da Etiópia -

