Tom Verlaine, líder da banda punk Television, morre aos 73 anos

Tom Verlaine, guitarrista e vocalista da banda Television, criada no underground punk de Nova York na década de 1970 e que lançou álbuns clássicos, incluindo "Marquee Moon", faleceu aos 73 anos, anunciou a família no sábado.

O artista faleceu em Nova York "após uma breve doença", informou Jesse Paris Smith, filha de Verlaine e da cantora Patti Smith, ao jornal The New York Times, sem revelar a causa exata da morte.

"Esta é uma época em que tudo parecia possível", escreveu Smith em um post no Instagram no sábado, ao lado de uma foto antiga dela com Verlaine.

Nascido Thomas Miller, Verlaine adotou o sobrenome do poeta francês Paul Verlaine, cujo lirismo ele tentou apresentar em suas composições, enquanto tocava a guitarra com um estilo ao mesmo tempo etéreo e agressivo.

Ele foi colega de Ensino Médio de outro ícone do punk, Richard Hell. Juntos, eles formaram a banda Television em 1973, ao lado do guitarrista Richard Lloyd. O primeiro álbum do grupo, "Marquee Moon", de 1977, "é "um dos maiores da era punk", de acordo com a revista Rolling Stone.

Com quase 10 minutos de duração, o single que tem o mesmo nome do álbum ilustrava a excelência de um movimento musical que incluiu vários grupos, dos Ramones aos Talking Heads, passando pelo Blondie.

Todos se apresentavam na principal casa do punk rock, o CBGB, um clube do Lower East Side de Nova York que registrou os melhores momentos do punk rock da cidade.

Apesar dos muitos elogios da crítica ao álbum "Marquee Moon", o Television teve curta duração.

Após apenas dois álbuns, a banda se separou e Verlaine lançou vários trabalhos em carreira solo, ao mesmo tempo que colaborou com artistas como Patti Smith e David Bowie.

As redes sociais foram dominadas por tributos de outros artistas a Verlaine. "Vou sentir sua falta, Tom. TV Descanse em paz", tuitou Thurston Moore, do Sonic Youth.

Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, afirmou que "Tom Verlaine é um dos melhores músicos de rock da história".

"Seu papel em nossa cultura e sua grandiosidade na guitarra elétrica foram completamente lendários", tuitou Stuart Braithwaite, do Mogwai. "Cite 10 minutos de música tão bons quanto Marquee Moon. Você não consegue. É perfeito".

