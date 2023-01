Sismo de magnitude 5,9 deixa dois mortos e centenas de feridos no Irã

Um sismo de magnitude 5,9 foi detectado na noite de sábado (28) no noroeste do Irã, perto da fronteira com a Turquia, deixando ao menos dois mortos e centenas de feridos, reportou um veículo estatal.

O sismo sacudiu a cidade de Khoy na província do Azerbaijão ocidental às 21h44 locais (15h14 de Brasília), reportou o Centro Sismológico da Universidade de Teerã.

"Até agora, este sismo deixou 580 feridos e dois mortos", disse o governador da província, Mohammad Sadegh Motamedian, citado pela agência de notícias Irna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ministro do Interior e o chefe da Cruz Vermelha Internacional estão a caminho de Khoy", acrescentou.

O Irã se situa nos limites de várias placas tectônicas importantes e tem uma atividade sísmica frequente.

Em 18 de janeiro, um terremoto de magnitude 5,8 perto de Khoy deixou centenas de feridos.

O terremoto mais letal registrado no Irã foi de magnitude 7,4 em 1990, no qual morreram 40.000 pessoas no norte do país. Outras 300.000 pessoas ficaram feridas e cerca de 500.000 ficaram desabrigadas.

rkh/mtp/ag/yow/mvv

Tags