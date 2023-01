Secretário de Estado americano chega ao Cairo, primeira etapa da viagem pelo Oriente Médio

O chefe da diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou neste domingo (29) no Egito para uma breve visita à região, em plena escalada de violência entre israelenses e palestinos.

Blinken se reunirá com o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Egito. Em seguida, viajará a Jerusalém e Ramallah na segunda-feira e terça-feira.

A escalada da violência deve dominar as discussões, pois o governo egípcio é um mediador histórico no conflito israelense-palestino.

Na sexta-feira, um palestino de 21 anos matou sete pessoas diante de uma sinagoga em Jerusalém Oriental. No sábado, outro ataque executado por um adolescente palestino deixou dois feridos.

Na quinta-feira, nove palestinos morreram em uma incursão do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, em uma das operações deste tipo mais letais dos últimos anos.

Israel afirmou que os alvos da operação eram militantes da Jihad Islâmica e também atacou a Faixa de Gaza, governada pelo grupo Hamas, em resposta aos lançamentos de foguetes contra seu território.

Guardas israelenses mataram um palestino perto de um assentamento na Cisjordânia ocupada, informou neste domingo o ministério da Saúde palestino. O exército de Israel afirmou que o homem estava armado.

Blinken se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o líder palestino, Mahmud Abbas, e pedirá "em termos gerais que sejam adotadas medidas para reduzir as tensões", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, ao mesmo tempo que condenou o "horrível" ataque diante da sinagoga.

