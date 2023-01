Real Madrid empata com Real Sociedad e deixa Barça escapar na liderança do Espanhol

O Real Madrid não passou de um empate em 0 a 0 neste domingo com a Real Sociedad no estádio Santiago Bernabéu e deixou o Barcelona abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol nesta 19ª rodada.

Tanto Real quanto Barça têm um jogo a menos que seus perseguidores imediatos na tabela e duelos complicados na próxima rodada: os catalães pegam na quarta-feira o Betis (6º), em Sevilha, e o time merengue recebe no dia seguinte o Valencia (14º), que se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

Apesar do resultado, o Real Madrid fez um dos seus melhores jogos na temporada, com muitas oportunidades criadas, mas o goleiro Remiro teve uma atuação brilhante e garantiu o empate para a Real Sociedad.

Mais cedo, o Atlético de Madrid voltou à zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa graças a um gol de Saúl Ñíguez a 15 minutos do apito final, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna (7º).

Com o resultado, o time 'colchonero' sobe para a quarta posição com 34 pontos, mas continua ameaçado pelo Villarreal (5º), que tem 31 pontos e na segunda-feira recebe o Rayo Vallecano (9º) pela 20ª rodada, e o Betis, que chegou à mesma pontuação após derrotar o Getafe (18º) no sábado e ainda tem um jogo a menos.

Por sua vez, o Athletic Bilbao (8º) foi derrotado pelo Celta de Vigo (16º) por 1 a 0 e continua se afastando da zona de classificação para as competições europeias.

Iago Aspas (71') fez no segundo tempo o gol da partida, marcada pela ausência do atacante ganês Iñaki Williams no Athletic por problemas físicos, depois de participar de todos os jogos da equipe em LaLiga nos últimos seis anos.

Williams é o recordista de jogos consecutivos no torneio, com 251 aparições em sequência na primeira divisão espanhola.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Valladolid (17º) conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Valencia (14º), que está apenas um ponto acima do Cádiz (18º), primeiro time da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Almería - Espanyol 3 - 1

- Sábado:

Cádiz - Mallorca 2 - 0

Girona - Barcelona 0 - 1

Sevilla - Elche 3 - 0

Getafe - Betis 0 - 1

- Domingo:

Valladolid - Valencia 1 - 0

Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 1

Celta Vigo - Athletic Bilbao 1 - 0

Real Madrid - Real Sociedad 0 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 47 18 15 2 1 37 6 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 38 16 22

3. Real Sociedad 39 19 12 3 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 34 19 10 4 5 28 16 12

5. Villarreal 31 18 9 4 5 21 13 8

6. Betis 31 18 9 4 5 20 14 6

7. Osasuna 28 19 8 4 7 18 18 0

8. Athletic Bilbao 26 19 7 5 7 25 20 5

9. Rayo Vallecano 26 18 7 5 6 24 22 2

10. Mallorca 25 19 7 4 8 15 18 -3

11. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

12. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

13. Sevilla 21 19 5 6 8 21 26 -5

14. Valencia 20 18 5 5 8 25 21 4

15. Espanyol 20 19 4 8 7 23 29 -6

16. Celta Vigo 20 19 5 5 9 18 29 -11

17. Valladolid 20 19 6 2 11 14 28 -14

18. Cádiz 19 19 4 7 8 14 29 -15

19. Getafe 17 19 4 5 10 16 26 -10

20. Elche 6 19 0 6 13 12 39 -27

