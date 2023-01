Nice vence Lille; Angers bate recorde de derrotas no Campeonato Francês

O Nice venceu em casa o Lille (7º) por 1 a 0 neste domingo, resultado que confirma a recuperação da equipe desde a demissão do técnico Lucien Favre, enquanto o lanterna Angers bateu recorde negativo com mais uma derrota.

O gol do jogo foi marcado no primeiro tempo por Gaetan Laborde (35'), após boa jogada do jovem Badredine Bouanani, de 18 anos.

Com duas vitórias e um empate em três jogos desde a chegada do treinador Didier Digard, o Nice chegou a 28 pontos, nove atrás do Rennes (5º), que fecha a zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada

Já o Lille, que só tinha perdido um dos últimos dez jogos pela Ligue 1, permanece com 34 pontos com este tropeço.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Angers parece cada vez mais condenado à queda para a segunda divisão. Ao ser goleado por 4 a 0 em casa pelo Brest (16º), somou sua 12ª derrota consecutiva no campeonato, igualando o recorde negativo do Círculo Atlético Paris (1933-1934) e do Dijon (2020-2021).

Por sua vez, o vice-lanterna Auxerre perdeu por 2 a 0 em casa para o Montpellier (14º), que respira na luta contra o rebaixamento.

Também brigando para não cair, o Ajaccio (18º) foi derrotado pelo mesmo placar para o Lyon (9º) e ficou com os mesmos 15 pontos do Strasbourg (17º), que perdeu para o Toulouse (11º) por 2 a 1.

A 20ª rodada do Campeonato Francês termina neste domingo com o líder Paris Saint-Germain recebendo o Reims (12º).

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês e clasificação:

- Sexta-feira:

Lorient - Rennes 2 - 1

- Sábado:

Troyes - Lens 1 - 1

Olympique de Marselha - Monaco 1 - 1

- Domingo:

Nice - Lille 1 - 0

Auxerre - Montpellier 0 - 2

Brest - Angers 4 - 0

Strasbourg - Toulouse 1 - 2

Clermont-Ferrand - Nantes 0 - 0

Ajaccio - Lyon 0 - 2

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 19 15 2 2 48 14 34

2. Lens 45 20 13 6 1 33 14 19

3. Olympique de Marselha 43 20 13 4 3 40 17 23

4. Monaco 38 20 11 5 4 43 27 16

5. Rennes 37 20 11 4 5 37 22 15

6. Lorient 35 20 10 5 5 33 30 3

7. Lille 34 20 10 4 6 35 26 9

8. Clermont-Ferrand 29 20 8 5 7 24 27 -3

9. Lyon 28 20 8 4 8 30 23 7

10. Nice 28 20 7 7 6 23 20 3

11. Toulouse 26 20 7 5 8 31 35 -4

12. Reims 25 19 5 10 4 21 23 -2

13. Nantes 22 20 4 10 6 21 24 -3

14. Montpellier 20 20 6 2 12 30 40 -10

15. Troyes 19 20 4 7 9 31 41 -10

16. Brest 18 20 4 6 10 23 34 -11

17. Strasbourg 15 20 2 9 9 25 36 -11

18. Ajaccio 15 20 4 3 13 16 36 -20

19. Auxerre 13 20 3 4 13 16 43 -27

20. Angers 8 20 2 2 16 17 45 -28

