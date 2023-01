Liverpool sofre gol nos acréscimos e é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Brighton

Um golaço do japonês Kaoru Mitoma nos acréscimos do segundo tempo deu neste domingo a vitória ao Brighton sobre Liverpool por 2 a 1 e a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Os 'Reds', atuais campeões, continuam em um momento negativo e deixaram escapar sua chance mais palpável de título na temporada.

O time do técnico Jurgen Klopp saiu na frente no minuto 30 com Harvey Elliott em jogada de contra-ataque, mas antes do intervalo (39'), em um escanteio mal afastado, Lewis Dunk empatou o jogo desviando chute de Tariq Pamptey, pegando o goleiro Alisson no contrapé.

Quando parecia que o duelo terminaria empatado, o Brighton chegou ao gol da vitória com Mitoma (90'+2), que recebeu de Pervis Estupiñán e se livrou da marcação de Joe Gomez antes de marcar.

Autor de seis gols e dois passes decisivos nos últimos 11 jogos, o meia-atacante japonês é o símbolo da recuperação do Brighton na temporada, depois da saída do técnico Graham Potter para o Chelsea e a chegada de Roberto de Zerbi.

-- Resultados e programação da fase de 16 avos de final da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira

(+) Manchester City - Arsenal 1 - 0

- Sábado

Walsall (D4) - (+) Leicester 0 - 1

Accrington Stanley (D3) - (+) Leeds United 1 - 3

(+) Southampton - Blackpool (D2) 2 - 1

Ipswich Town (D3) - Burnley (D2) 0 - 0

Luton Town (D2) - Grimsby Town (D4) 2 - 2

Blackburn (D2) - Birmingham (D2) 2 - 2

Sheffield Wednesday (D3) - Fleetwood Town (D3) 1 - 1

(+) Bristol City (D2) - West Brom (D2) 3 - 0

Fulham - Sunderland (D2) 1 - 1

Preston North End (D2) - (+) Tottenham 0 - 3

(+) Manchester United - Reading (D2) 3 - 1

- Domingo

(+) Brighton - Liverpool 2 - 1

(+) Stoke (D2) - Stevenage FC (D4) 3 - 1

(13h30) Wrexham (D5) - Sheffield United (D2)

- Segunda-feira

(15h45) Derby County (D3) - West Ham

(+): Times classificados para as oitavas de final.

