Krejcikova e Siniakova são bicampeãs nas duplas no Aberto da Austrália

As tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova ganharam neste domingo o torneio de duplas do Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo, ao derrotarem na final as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara por 2 sets a 0 (6-4, 6-3).

Krejcikova e Siniakova, cabeças de chave número 1, se tornaram as primeiras tenistas a renovarem o título da categoria em Melbourne desde as italianas Sara Errani e Roberta Vinci, campeãs em 2013 e 2014.

Depois de vencerem na Austrália no ano passado, a dupla tcheca também levantou os troféus de Wimbledon e do US Open.

No total, elas somam sete títulos de Grand Slam juntas, contando também suas duas vitórias em Roland Garros (2018 e 2021) e mais uma em Wimbledon (2018).

