Israel usa drones em ataque ao Irã em nova tentativa de conter programa nuclear

Israel usou drones em ataque ao Irã mirando a composição de defesa, enquanto busca novas formas de conter as ambições nucleares e militares de Teerã, segundo oficiais norte-americanos e fontes internas.

Oficiais iranianos relataram que as defesas aéreas do país impediram uma tentativa de ataque por três pequenos quadricópteros mirando a fábrica de munições na cidade de Isfahan, próximo ao Iran Space Research Center, que chegou a ser sancionado pelos EUA para trabalhar no programa de mísseis balísticos do Irã.

Segundo o Ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, a tentativa foi um "ataque covarde". "Tais ações não devem afetar a determinação e intenção de nossos especialistas para o progresso nuclear pacífico", afirmou Hossein, de acordo com o serviço de notícias do governo PadDolat. O exército israelense se negou a comentar sobre o assunto ao Wall Street Journal.

Na segunda-feira, 30, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve chegar a Israel para continuar as negociações sobre o Irã e outras questões regionais. Fonte: Dow Jones Newswires.

