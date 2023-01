Dortmund vence Leverkusen e volta ao Top 4 do Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund retornou ao Top 4 do Campeonato Alemão ao vencer o Bayer Leverkusen neste domingo por 2 a 0, no primeiro jogo do atacante marfinense Sébastian Haller como titular da equipe desde que se recuperou de um câncer de testículo.

Com gols de Karim Adeyemi (33') e Edmond Tapsoba (53', contra), o Dortmund chegou à sua terceira vitória em 2023 e agora fica a três pontos do Bayern de Munique, líder da Bundesliga.

Após três empates consecutivos do time bávaro, o campeonato fica apertado na parte de cima da tabela, com os seis primeiros colocados separados por apenas cinco pontos.

Haller, que tinha retornado aos gramados na última quarta-feira contra o Mainz saindo do banco, começou neste domingo como titular e foi substituído no minuto 60 pelo treinador Edin Terzic.

Na próxima rodada, o Dortmund receberá o Freiburg (5º), com quem está empatado na tabela com 34 pontos.

O Bayern, por sua vez, visitará o Wolfsburg (7º), enquanto Union Berlin (2º) e RB Leipzig (3º) enfrentam Mainz (11º) e Colônia (12º), respectivamente.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

Mainz - Bochum 5 - 2

Hoffenheim - B. Moenchengladbach 1 - 4

Hertha Berlim - Union Berlin 0 - 2

Werder Bremen - Wolfsburg 2 - 1

Freiburg - Augsburg 3 - 1

Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt1 - 1

- Domingo:

Schalke 04 - Colônia 0 - 0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 37 18 10 7 1 52 16 36

2. Union Berlin 36 18 11 3 4 31 22 9

3. RB Leipzig 35 18 10 5 3 39 24 15

4. Borussia Dortmund 34 18 11 1 6 33 25 8

5. Freiburg 34 18 10 4 4 29 25 4

6. Eintracht Frankfurt 32 18 9 5 4 37 26 11

7. Wolfsburg 29 18 8 5 5 36 22 14

8. B. Moenchengladbach 25 18 7 4 7 34 29 5

9. Bayer Leverkusen 24 18 7 3 8 30 30 0

10. Werder Bremen 24 18 7 3 8 29 37 -8

11. Mainz 23 18 6 5 7 26 29 -3

12. Colônia 22 18 5 7 6 29 31 -2

13. Hoffenheim 19 18 5 4 9 26 31 -5

14. Augsburg 18 18 5 3 10 23 33 -10

15. Stuttgart 16 18 3 7 8 22 32 -10

16. Bochum 16 18 5 1 12 19 44 -25

17. Hertha Berlim 14 18 3 5 10 20 32 -12

18. Schalke 04 10 18 2 4 12 14 41 -27

