Djokovic vence seu 10º Aberto da Austrália e iguala os 22 Grand Slams de Nadal

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu neste domingo seu décimo Aberto da Austrália e igualou a marca de 22 títulos de Grand Slam de Rafael Nadal após derrotar na final de Melbourne o grego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/5), em duas horas e 56 minutos de partida.

O troféu na Austrália também permitirá a Djokovic desbancar do topo do ranking da ATP o espanhol Carlos Alcaraz, que não participou do torneio por lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dbh/pm/cb

Tags