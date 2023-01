Djokovic: "Estou motivado para ganhar o máximo possível de Grand Slams"

Campeão pela décima vez do Aberto da Austrália, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas na final neste domingo, o sérvio Novak Djokovic disse depois da partida que está "motivado" para ganhar o máximo possível de títulos de Grand Slam, após igualar o recorde masculino de Rafael Nadal, com 22 conquistas.

Pergunta: Quais emoções você sentiu depois da vitória?

Resposta: "Um enorme orgulho e satisfação. Quando fui ao meu box, desabei emocionalmente, fiquei em pedaços especialmente com minha mãe e meu irmão, quando dei neles um abraço. Até esse momento, não me permitia me distrair com coisas de fora da quadra, com a minha lesão, coisas extra-esportivas que pudessem atrapalhar minha concentração no jogo. Precisei de uma enorme quantidade de energia mental para continuar concentrado, viver dia a dia e ver o quão longe poderia chegar. Se eu voltar duas semanas e meia, não acreditaria nas minhas chances pela forma que sentia minha perna. Foi simplesmente uma questão de sobrevivência em cada jogo, de tentar chegar à próxima rodada".

P: Qual parte destas emoções estavam vinculadas ao que aconteceu no ano passado (deportação) e à lesão? É uma combinação de tudo?

R: "É, sim. Voltar à Austrália é algo que eu queria muito, porque me sinto genial aqui. Meus resultados mostram isso. Realmente queria voltar, queria jogar, mas com certeza, considerando o evento do ano passado, estava um pouco nervoso de voltar à Austrália. Não sabia como as pessoas iam me receber, mas em geral foi uma experiência muito positiva. Com certeza aconteceram coisas, também os incidente dos últimos dias com o meu pai, que não foram fáceis de lidar para mim, especialmente na fase final do Grand Slam, mas eu tive que conter isso. Por isso disse na primeira pergunta que precisei de uma enorme quantidade de energia mental e emocional para continuar concentrado".

P: Você tem a motivação de encerrar sua carreira com mais Grand Slams do que ninguém? Mais também do que Serena (Williams) e Margaret Court (que têm 23 e 24)?

R: "Com certeza estou motivado para ganhar o máximo possível de Grand Slams. Nesta etapa da minha carreira, estes troféus são o maior fator emocional pelo qual ainda estou competindo. É o caso, sem dúvida. Nunca gostei de me comparar aos outros, mas com certeza é um privilégio fazer parte da discussão de um dos melhores tenistas de todos os tempos. Se as pessoas me veem assim, fico lisonjeado porque dou tudo de mim para tentar mais Grand Slams do que ninguém. Ainda tenho muita motivação. Vamos ver até onde vai, mas não quero parar por aqui.

P: Há duas noites, você disse que queria que seu pai estivesse na grande final. Isto não aconteceu. Pode explicar porque ele não veio?

R: "Eu pensei que as coisas tinham se acalmado em nível midiático, mas não aconteceu. Nós dois concordamos que provavelmente seria melhor que ele não estivesse ali. Isso dói muito para mim e para ele, porque são momentos muito especiais e únicos. Quem sabe se vão se repetir? Então não foi fácil para ele. Eu o vi depois do jogo, não estava muito animado, mas estava muito feliz por me abraçar e com tudo. Pude ver que estava um pouco triste. Eu também estou triste porque ele não estava lá, na arquibancada, mas esteve durante todo o torneio, então tudo bem. Afinal, tivemos um final feliz".

Declarações dadas na entrevista coletiva pós-jogo.

