Atentados atribuídos a grupo rebelde deixam ao menos 15 mortos na RD Congo

Pelo menos 15 pessoas morreram neste domingo (29), no leste da República Democrática do Congo, em ataques atribuídos às Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), um grupo vinculado aos jihadistas do Estado Islâmico (EI).

Os ataques foram direcionados contra três vilarejos de Ituri e são similares aos que deixaram 23 mortos na província vizinha de Kivu do Norte, no dia 23 de janeiro.

As ADF, um grupo de rebeldes muçulmanos originário de Uganda, atuam nessas duas províncias e são consideradas um dos grupos armados mais letais do leste da República Democrática do Congo.

O grupo jihadista Estado Islâmico os apresenta como sua filial na África Central.

"No domingo, entre 4h e 5h da madrugada, ocorreram ataques simultâneos em três vilarejos do trecho Komanda-Luna, na 'chefferie' [conjunto de vilarejos] de Walese Vonkutu", declarou Dieudonné Malangai, membro da sociedade civil do território de Irumu.

"No vilarejo de Manyala, encontramos sete corpos [...], em Ofay, são oito mortos, entre eles sete mulheres", declarou à AFP, ressaltando que o balanço ainda é provisório.

Além das ADF, outros grupos armados estão presentes nessas duas províncias, entre elas a milícia Codeco em Ituri.

