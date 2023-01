Ataque a bar no norte do México deixa oito mortos

Oito pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque a tiros em um bar badalado no município de Jerez, no estado mexicano de Zacatecas (norte), informaram autoridades locais neste domingo (29).

O incidente ocorreu na noite de sábado, quando homens fortemente armados chegaram ao bar em dois carros, invadiram o local e começaram a atirar indiscriminadamente, informou a secretaria de Segurança em um boletim.

Seis pessoas morreram no local e outras duas enquanto recebiam atendimento médico.

Cinco pessoas permanecem hospitalizadas neste domingo com ferimentos a bala.

Segundo testemunhas, no momento do ataque houve pânico no local, onde o chão e os móveis ficaram cobertos de sangue.

A imprensa local reportou que entre as vítimas estão funcionários, músicos e clientes.

O bar, chamado "El Venadito", fica no centro de Jerez, município localizado a 60 km da capital de Zacatecas.

Esta localidade tem sido sacudida por uma onda de violência nos últimos anos, que em 2022 obrigou centenas de moradores de comunidades rurais a deixarem suas casas. Poucos voltaram após o envio de guardas nacionais para a região.

O estado de Zacatecas é estratégico no tráfico de drogas aos Estados Unidos, o que gera violentas entre os cartéis Jalisco Nova Geração e o de Sinaloa, o mais poderoso do país.

Este confronto recrudesceu no último ano, com múltiplos assassinatos de policiais e civis na região, também conhecida por suas cidades coloniais e turísticas.

O México registra mais de 340.000 homicídios e 100.000 desaparecidos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas, em dezembro de 2006.

