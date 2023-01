Acidente envolvendo ônibus deixa ao menos 40 mortos no Paquistão

Quarenta pessoas morreram no sul do Paquistão neste domingo, 29, depois que um ônibus de passageiros colidiu com um pilar e caiu de uma ponte em uma ravina, onde pegou fogo, de acordo com um funcionário do governo local.

O coletivo transportava 44 passageiros de Queta, na província do Baluchistão, para Karachi, na vizinha província de Sindh. O acidente ocorreu próximo ao município de Bela, no distrito de Lasbela.

Os corpos de 40 pessoas - incluindo mulheres e crianças - foram retirados, disse Hamza Anjum Naddem, comissário assistente em Bela. Quatro passageiros feridos foram resgatados.

"O acidente ocorreu devido ao excesso de velocidade e o ônibus bateu no pilar de uma ponte. Ele pegou fogo logo após cair na ravina", disse ele.

Fotos do local mostraram o que restou do ônibus queimado perto da ponte. Os restos mortais de alguns dos mortos estavam alinhados em fileiras. "Foram levados para Karachi para testes de DNA", disse Nadeem. Após a identificação, os corpos seriam entregues a seus familiares, disse ele.

Bombeiros e funcionários do Lasbela Welfare Trust e da Edhi Welfare Foundation realizaram a operação de resgate.

O ministro-chefe do Baluchistão, Mir Abdul Qudoos Bizenjo, lamentou a perda de vidas e ordenou que as autoridades forneçam as melhores acomodações médicas para os feridos.

Acidentes de trânsito no Paquistão, frequentemente atribuídos a violações, são responsáveis por milhares de mortes a cada ano.

