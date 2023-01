United e Tottenham vão às oitavas da Copa da Inglatera; Fulham fará jogo desempate

Manchester United e Tottenham cumpriram os prognósticos e se classificaram para as oitavas de final da Copa da Inglaterra neste sábado, ao derrotarem equipes da segunda divisão inglesa, enquanto o Fulham terá que jogar o 'replay' contra um clube também da 'segundona'.

Casemeiro e Son Heung-min foram os heróis do dia para United e Tottenham, respectivamente.

No caso dos 'Red Devils', classificação veio com sotaque brasileiro, já que o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Reading foi marcado por Fred.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os 'Spurs' contaram com dois gols de Son para bater por 3 a 0 o Preston North End.

O atacante coreano decidiu o confronto marcando duas vezes no segundo tempo (50' e 69'), antes de o holandês Arnaut Danjuma fechar o placar (87') em seu primeiro gol com a camisa dos 'Spurs'.

Mais cedo, o Fulham, sétimo colocado do Campeonato Inglês, não passou de um empate em 1 a 1 com o Sunderland, equipe de meio de tabela da segunda divisão.

O regulamento da FA Cup determina que, em caso de empate, as equipes devem disputar um jogo de desempate ('replay'), desta vez na casa do Sunderland, que hoje foi visitante.

O Fulham saiu atrás no placar logo no minuto 6 e só conseguiu empatar no segundo tempo, com o escocês Tom Cairney. A partir de então, o time tentou insistentemente chegar ao gol da vitória, mas sem êxito.

Outras equipes da Premier League confirmaram o favoritismo contra adversários de divisões inferiores e se classificaram para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O Leicester venceu por 1 a 0 o Walsall (4ª divisão), graças a um gol do nigeriano Kelechi Iheanacho. Por sua vez, o Southampton derrotou o Blackpool (2ª divisão) por 2 a 1, com um doblete do francês Romain Perraud.

Mais tranquila foi a vitória do Leeds United sobre o Accrington Stanley (3ª divisão), por 3 a 1.

No domingo, outros três classificados para as oitavas serão conhecidos, com destaque para o duelo entre Liverpool e Brighton, ambos da Premier League.

Na sexta-feira, no principal confronto da rodada, o Manchester City eliminou o Arsenal por 1 a 0 no Etihad Stadium, gol do holandês Nathan Aké.

-- Resultados e programação da fase de 16 avos de final da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira

(+) Manchester City - Arsenal 1 - 0

- Sábado

Walsall (D4) - (+) Leicester 0 - 1

Accrington Stanley (D3) - (+) Leeds United 1 - 3

(+) Southampton - Blackpool (D2) 2 - 1

Ipswich Town (D3) - Burnley (D2) 0 - 0

Luton Town (D2) - Grimsby Town (D4) 2 - 2

Blackburn (D2) - Birmingham (D2) 2 - 2

Sheffield Wednesday (D3) - Fleetwood Town (D3) 1 - 1

(+) Bristol City (D2) - West Brom (D2) 3 - 0

Fulham - Sunderland (D2) 1 - 1

Preston North End (D2) - (+) Tottenham 0 - 3

(+) Manchester United - Reading (D2) 3 - 1

- Domingo

(10h30) Brighton - Liverpool

(11h00) Stoke (D2) - Stevenage FC (D4)

(13h30) Wrexham (D5) - Sheffield United (D2)

- Segunda-feira

(15h45) Derby County (D3) - West Ham

(+): Times classificados para as oitavas de final.

bur-kca/dr/mcd/cb

Tags