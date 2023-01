Union Berlin vence clássico contra o Herta e recupera vice-liderança do Alemão

O Union Berlin venceu o clássico da capital contra o Hertha Berlim por 2 a 0 neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.

Com este resultado, o Union recuperou a vice-liderança da tabela, que havia perdido provisoriamente na sexta-feira para o RB Leipzig, que derrotou o Stuttgart (15º) por 2 a 1 e agora volta à terceira posição.

Em relação ao líder Bayern de Munique, o Union Berlin chega aos mesmos 36 pontos, à espera do confronto do time bávaro contra o Eintracht Frankfurt (5º) no último jogo deste sábado.

O holandês Danilho Doekhi (minuto 44) e Paul Seguin (67') balançaram as redes na vitória do Union no Olympiastadion. O gol de Seguin foi validado depois de uma consulta ao VAR, na qual o árbitro decidiu não assinalar pênalti a favor do Hertha (17º) na jogada anterior.

Desde o retorno da Bundesliga após a pausa para a Copa do Mundo, em meados de janeiro, o Union Berlin venceu os três jogos que disputou na competição, o que mantém a equipe como candidata ao título.

Nos demais jogos do dia, destaque para a vitória do Freiburg (4º) por 3 a 1 sobre o Augsburg (14º), resultado que recoloca o time na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, com três pontos de vantagem sobre o Eintracht.

Por sua vez, o Wolfsburg (7º) perdeu fôlego na briga pelas competições europeias com a derrota por 2 a 1 para o Werder Bremen (10º).

Os gols do Bremen foram marcados por Niclas Füllkrug (24' e 77'), artilheiro da Bundesliga com 13 gols, à frente dos 12 de Christopher Nkunku (RB Leipzig), que só deve retornar de lesão no final de fevereiro ou no início de março.

Já o Borussia Mönchengladbach (8º) e o Maiz (11º) conseguiram goleadas sobre Hoffenheim (13º) e Bochum (16º), respectivamente.

Pelo 'Gladbach', o destaque foi Jonas Hofmann, que marcou dois gols na vitória por 4 a 1, enquanto o herói do Mainz foi o austríaco Karim Onisiwo com um hat-trick (5 a 2).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

Mainz - Bochum 5 - 2

Hoffenheim - B. Moenchengladbach 1 - 4

Hertha Berlim - Union Berlin 0 - 2

Werder Bremen - Wolfsburg 2 - 1

Freiburg - Augsburg 3 - 1

(14h30) Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Schalke 04 - Colônia

(13h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 36 17 10 6 1 51 15 36

2. 1. FC Union Berlin 36 18 11 3 4 31 22 9

3. RB Leipzig 35 18 10 5 3 39 24 15

4. Freiburg 34 18 10 4 4 29 25 4

5. Eintracht Frankfurt 31 17 9 4 4 36 25 11

6. Borussia Dortmund 31 17 10 1 6 31 25 6

7. Wolfsburg 29 18 8 5 5 36 22 14

8. B. Moenchengladbach 25 18 7 4 7 34 29 5

9. Bayer Leverkusen 24 17 7 3 7 30 28 2

10. Werder Bremen 24 18 7 3 8 29 37 -8

11. Mainz 23 18 6 5 7 26 29 -3

12. Colônia 21 17 5 6 6 29 31 -2

13. Hoffenheim 19 18 5 4 9 26 31 -5

14. Augsburg 18 18 5 3 10 23 33 -10

15. Stuttgart 16 18 3 7 8 22 32 -10

16. Bochum 16 18 5 1 12 19 44 -25

17. Hertha Berlim 14 18 3 5 10 20 32 -12

18. Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

