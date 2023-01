Scholz destaca importância de concluir acordo UE-Mercosul em reunião com Fernández

O chanceler alemão, Olaf Scholz, se reuniu neste sábado (28), em Buenos Aires, com o presidente argentino, Alberto Fernández - um encontro no qual os dois líderes afirmaram a importância de concluir o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

"Concordamos em aprofundar as relações comerciais bilaterais e, para isso, o acordo da União Europeia (UE) com o Mercosul tem importância essencial. Nosso objetivo é chegar a uma conclusão rápida" das negociações, declarou Scholz à imprensa depois do encontro com o chefe de Estado argentino.

Fernández, por sua vez, falou com Scholz sobre suas conversas prévias com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o propósito de Brasil e Argentina de que "possamos, de uma vez por todas, concluir" o acordo UE-Mercosul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Scholz iniciou na Argentina um giro sul-americano, que também o levará ao Chile e ao Brasil, onde será o primeiro líder das potências ocidentais a se reunir com Lula desde que ele assumiu o terceiro mandato, em 1º de janeiro.

A visita de Scholz à região tem como objetivo ampliar o comércio bilateral, o fluxo de investimentos e o financiamento de projetos nos três países.

Segundo o ministério argentino de Relações Exteriores, a Alemanha, principal parceiro comercial da Argentina na União Europeia, com um intercâmbio de 3,6 bilhões de dólares em 2022, demonstrou interesse no desenvolvimento e na exportação de energias renováveis.

Após a reunião bilateral, os líderes dos dois países assinaram um memorando de entendimento sobre a transição para a energia limpa e uma carta de intenções para fortalecer a cooperação na área de startups e economia do conhecimento.

No domingo, após visitar o Monumento às Vítimas do Terrorismo de Estado na última ditadura argentina (1976-1983), Scholz viajará para o Chile, onde se reunirá com o presidente Gabriel Boric.

Na segunda-feira, o chanceler alemão seguirá para Brasília, onde será realizada uma cúpula entre as maiores economias europeia e latino-americana.

edm/yow/mvv

Tags