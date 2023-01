Sabalenka vence Rybakina e é campeã do Aberto da Austrália

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 5 do mundo, conquistou neste sábado seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar a cazaque Elena Ribakina por 2 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-4) na final do Aberto da Austrália.

Com 51 bolas vencedoras no jogo, Sabalenka se recuperou da derrota no primeiro set para ficar com o título diante da atual campeã de Wimbledon e subir até a segunda posição do ranking da WTA.

