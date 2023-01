Rússia afirma que bombardeio ucraniano matou 14 pessoas em hospital de zona separatista

A Rússia acusou neste sábado o exército ucraniano de ter bombardeado um hospital da região separatista pró-Moscou de Lugansk, no leste da Ucrânia, em um ataque que deixou 14 mortos e 24 feridos.

"As Forças Armadas ucranianas bombardearam deliberadamente o edifício do hospital com lança-foguetes HIMARS" na localidade de Novoaidar, na região de Lugansk, afirmou o exército russo em um comunicado.

O ataque, que aconteceu na manhã de sábado, deixou "14 mortos e 24 feridos entre os pacientes e profissionais de saúde", acrescenta a nota.

Os médicos do estabelecimento atendiam "civis e militares" há vários meses, afirma o comunicado.

"Um bombardeio intencional contra um estabelecimento médico civil constitui, sem margem para dúvida, um grave crime de guerra cometido pelo regime de Kiev", acrescenta.

