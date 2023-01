Netanyahu promete resposta 'vigorosa' aos ataques em Jerusalém

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu, neste sábado (28), uma resposta "vigorosa" a dois ataques cometidos por palestinos em Jerusalém Oriental, em um dos quais morreram sete israelenses.

"Nossa resposta será vigorosa, rápida e precisa", declarou Netanyahu antes de uma reunião de seu gabinete de segurança nacional.

"Não estamos buscando uma escalada, mas estamos preparados para qualquer cenário", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atentados acontecem em um momento de escalada da violência, que acelerou na quinta-feira, após uma das operações mais letais do exército israelense na Cisjordânia ocupada em quase duas décadas, que terminou com nove palestinos mortos.

As forças de segurança israelenses foram colocadas em estado de alerta máximo, em meio aos apelos internacionais para evitar uma piora do conflito.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará na semana que vem à região, onde discutirá com os dirigentes de Egipto, Israel e Cisjordânia "os passos a serem seguidos para reduzir as tensões", informou o Departamento de Estado.

Netanyahu, primeiro-ministro de Israel entre 2009 e 2021, retornou ao poder no mês passado, à frente de uma coalizão que inclui partidos de extrema direita e religiosos ultraortodoxos.

Hoje, o premiê prometeu "processos acelerados" de fechamento e demolição de residências de autores de atentados contra Israel, uma ação que ONGs de defesa dos direitos humanos denunciam como medidas de punição coletiva.

Também propôs facilitar o porte de armas para civis e suprimir os benefícios sociais de "famílias que apoiam o terrorismo".

O último atentado ocorreu neste sábado, quando um palestino de 13 anos feriu com disparos um homem de 47 e seu filho, de 23, antes de ser "ferido e neutralizado" em um bairro nos arredores da muralha que delimita a Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, informou a polícia.

Na sexta-feira, um palestino de 21 anos matou sete pessoas em frente a uma sinagoga em Jerusalém Oriental, antes de ser morto em uma perseguição policial.

Algumas horas antes, a polícia anunciou 42 detenções relacionadas com o ataque de sexta-feira, que coincidiu com o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Netanyahu visitou a sinagoga na sexta-feira à noite e foi recebido por dezenas de pessoas aos gritos de "morte aos árabes".

A Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, afirmou em um comunicado que Israel é "plenamente responsável pela escalada perigosa".

O grupo libanês Hezbollah, um dos principais inimigos de Israel, considerou o ataque de sexta-feira "heroico" e expressou "apoio absoluto a todas as medidas adotadas pelas facções da resistência palestina".

O deputado Mickey Levy, do partido centrista Yesh Atid (oposição), advertiu que a nova onda de violência recorda a segunda Intifada, a revolta palestina de 2000 a 2005 que provocou mortes dos dois lados.

"Temos que sentar, pensar como podemos avançar e deter esta situação", disse Levy à AFP.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu aos dois lados que "evitem a qualquer custo uma espiral de violência". A Rússia defendeu "máxima moderação".

Israel anexou Jerusalém Oriental depois da Guerra dos Seis Dias em 1967. Os palestinos consideram a cidade como a capital do Estado que aspiram construir.

Israel descreveu a operação de quinta-feira de suas tropas no campo de refugiados de Jenin, norte da Cisjordânia, como uma operação "antiterrorista", contra combatentes da Jihad Islâmica.

Entre os nove mortos havia combatentes e uma mulher idosa.

A Jihad Islâmica e o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, prometeram represálias e ontem dispararam foguetes contra o território israelense.

A maioria dos projéteis foi derrubada pelas defesas antiaéreas de Israel.

Ato seguido, o Exército israelense realizou um bombardeio aéreo no território palestino.

Não há registro de feridos em nenhum dos dois lados, mas grupos armados palestinos prometeram novas ações.

xbs/dv/an-meb/js/eb/fp/rpr

Tags