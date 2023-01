Mulheres na RD Congo são agredidas pelo uso de saias e calças curtas

Mulheres, incluindo várias jovens, foram agredidas por milicianos no leste da República Democrática do Congo (RDC) por usarem saias ou calças consideradas curtas, denunciou neste sábado o governo, que prometeu sanções.

O primeiro-ministro Jean-Michel Sama Lukonde "condenou e denunciou os abusos degradantes e desumanos dos milicianos" do grupo armado "Malaika", que impõem castigos da lei islâmica 'sharia', segundo um comunicado divulgado neste sábado após um conselho de ministros.

De acordo com o chefe de Governo, os milicianos "açoitaram recentemente meninas e mulheres vestidas com saias curtas ou calças na área sob seu controle", no município de Salamabila, na província de Maniema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro-ministro prometeu "um relatório completo" e sanções contra os rerponsáveis pelos atos de violência.

O grupo armado "Malaika", estabelecido nesta região rica em ouro, é uma das várias milícias ativas no leste da RDC.

at/cpy/mis/eg/fp

Tags