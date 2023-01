Lesão muscular afastará Dani Olmo do Leipzig por "várias semanas"

O meia espanhol Dani Olmo ficará afastado por "várias semanas" do RB Leipzig devido a uma lesão muscular na perna esquerda, anunciou neste sábado o clube alemão.

Olmo, de 24 anos, se machucou na sexta-feira, no primeiro tempo da vitória do Leipzig sobre o Stuttgart por 2 a 1.

"Provavelmente será baixa por várias semanas", diz o comunicado do clube.

No Leipzig desde 2020, espanhol é um jogador importante para o técnico Marco Rose, especialmente depois da lesão do atacante francês Christopher Nkunku, artilheiro do time na temporada.

Dani Olmo marcou um gol e deu três assistências na goleada da equipe por 6 a 1 sobre o Schalke 04 na última terça-feira.

