Lens arranca empate fora de casa contra o Troyes no Campeonato Francês

O Lens sofreu para empatar nos minutos finais em 1 a 1 em sua visita ao Troyes neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou oportunidade de alcançar a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Reims.

Com o resultado, o Lens fica a dois pontos do PSG e pode perder a vice-liderança para o Olympique de Marselha (3º), que no último jogo deste sábado enfrenta o Monaco (4º).

Adrien Thomasson, no minuto 88, foi o autor do gol que evitou a segunda derrota do Lens na Ligue 1, depois de o Troyes abrir o placar com Yasser Larouci.

A única derrota do Lens na temporada foi no dia 9 de outubro, no clássico contra o Lille (1 a 0).

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Lorient - Rennes 2 - 1

- Sábado:

Troyes - Lens 1 - 1

(17h00) Olympique de Marselha - Monaco

- Domingo:

(09h00) Nice - Lille

(11h00) Auxerre - Montpellier

Brest - Angers

Strasbourg - Toulouse

Clermont-Ferrand FC - Nantes

(13h05) Ajaccio - Lyon

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 19 15 2 2 48 14 34

2. Lens 45 20 13 6 1 33 14 19

3. Olympique de Marselha 42 19 13 3 3 39 16 23

4. Monaco 37 19 11 4 4 42 26 16

5. Rennes 37 20 11 4 5 37 22 15

6. Lorient 35 20 10 5 5 33 30 3

7. Lille 34 19 10 4 5 35 25 10

8. Clermont-Ferrand FC 28 19 8 4 7 24 27 -3

9. Lyon 25 19 7 4 8 28 23 5

10. Nice 25 19 6 7 6 22 20 2

11. Reims 25 19 5 10 4 21 23 -2

12. Toulouse 23 19 6 5 8 29 34 -5

13. Nantes 21 19 4 9 6 21 24 -3

14. Troyes 19 20 4 7 9 31 41 -10

15. Montpellier 17 19 5 2 12 28 40 -12

16. Strasbourg 15 19 2 9 8 24 34 -10

17. Brest 15 19 3 6 10 19 34 -15

18. Ajaccio 15 19 4 3 12 16 34 -18

19. Auxerre 13 19 3 4 12 16 41 -25

20. Angers 8 19 2 2 15 17 41 -24

