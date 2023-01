Israel diz que vai 'fortalecer' assentamentos após ataques a tiros

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou uma série de medidas contra a população palestina neste sábado, 28, incluindo planos para reforçar os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada, em resposta a dois ataques a tiros que mataram sete israelenses e feriram outros cinco, na sexta-feira (27).

O anúncio lançou uma sombra antes da visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na próxima semana e ameaça aumentar ainda mais as tensões após um dos meses mais sangrentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental em anos.

O Gabinete de Segurança de Netanyahu, formado por políticos "linha-dura" alinhados com o movimento de assentamentos na Cisjordânia, aprovou as medidas após os dois incidentes, incluindo um ataque fora de uma sinagoga de Jerusalém Oriental.

O escritório de Netanyahu informou que o Gabinete de Segurança autorizou o isolamento da casa do agressor imediatamente antes de sua demolição. Também planeja cancelar os benefícios da previdência social para as famílias dos agressores, facilitar a obtenção de licenças de porte de armas pelos israelenses e intensificar os esforços para coletar armas ilegais.

O anúncio diz que, em resposta às comemorações públicas de palestinos sobre o ataque, Israel tomaria novas medidas para "fortalecer os assentamentos" esta semana. E não deu mais detalhes.

Não houve resposta imediata de Washington. O governo Biden, que condenou o tiroteio, se opõe à construção de assentamentos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. É provável que o tópico esteja no topo da agenda, já que Blinken chega na segunda-feira (30) para conversar com autoridades israelenses e palestinas. Ainda não está claro se as medidas israelenses serão eficazes. Fonte: Associated Press.

