Inter vence Cremonese e sobe para vice-liderança do Italiano

Com dois gols do argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão sofreu para derrotar por 2 a 1 a lanterna Cremonese fora de casa neste sábado e somou três pontos que a colocam provisoriamente na vice-liderança do Campeonato Italiano.

A Cremonese, que não venceu nenhum jogo em 20 rodadas, saiu na frente com o nigeriano David Okereke no minuto 11, mas a Inter empatou rapidamente com Lautaro aproveitando rebote do goleiro (21') e chegou ao gol da vitória no segundo tempo com o argentino acertando um chute de virada dentro da área (65').

Lautaro Martínez tem 11 gols na Serie A nesta temporada e se aproxima agora do artilheiro da competição, o nigeriano Victor Oshimen (Napoli), com 13.

Com esta vitória, a Inter chega a 40 pontos, dez atrás do líder Napoli, que no domingo enfrenta a Roma (5ª colocada com 37 pontos).

O terceiro na tabela é o Milan (38 pontos), que no domingo recebe o Sassuolo (17º), e em quarto aparece a Lazio (37 pontos), que joga na rodada com a Fiorentina (12ª).

A Cremonese, por sua vez, vai passar mais uma semana na lanterna do campeonato com apenas oito pontos, nove atrás do Sassuolo, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Bologna - Spezia 2 - 0

Lecce - Salernitana 1 - 2

- Sábado:

Empoli - Torino 2 - 2

Cremonese - Inter 1 - 2

(16h45) Atalanta - Sampdoria

- Domingo:

(08h30) Milan - Sassuolo

(11h00) Juventus - Monza

(14h00) Lazio - Fiorentina

(16h45) Napoli - Roma

- Segunda-feira:

(16h45) Udinese - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Inter 40 20 13 1 6 40 26 14

3. Milan 38 19 11 5 3 35 24 11

4. Lazio 37 19 11 4 4 35 15 20

5. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

6. Atalanta 35 19 10 5 4 37 23 14

7. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

8. Torino 27 20 7 6 7 21 22 -1

9. Bologna 26 20 7 5 8 26 30 -4

10. Empoli 26 20 6 8 6 19 24 -5

11. Juventus 23 19 11 5 3 30 15 15

12. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

15. Lecce 20 20 4 8 8 19 24 -5

16. Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15

17. Sassuolo 17 19 4 5 10 18 29 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 19 2 3 14 8 32 -24

20. Cremonese 8 20 0 8 12 15 35 -20

