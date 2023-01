Incidente com disparos deixa 3 mortos em casa luxuosa perto de Beverly Hills

Três pessoas morreram a tiros neste sábado (28), e outras quatro ficaram feridas, em uma mansão luxuosa perto de Beverly Hills, Califórnia, nos Estados Unidos, no que a polícia descreveu como uma reunião em uma propriedade de aluguel por temporada.

Efetivos do serviço de emergência se dirigiram rapidamente à residência na área de Benedict Canyon, em Los Angeles, durante a noite, onde encontraram três pessoas mortas em um veículo estacionado do lado de fora.

Outros quatro recebiam tratamento em um hospital local neste sábado, dois deles em estado crítico.

O incidente ocorreu em uma área situada entre Beverly Hills e Bel Air, onde as mansões com jardins exuberantes têm vistas impressionantes do horizonte de Los Angeles.

Os detetives que investigam o ataque afirmam que o mesmo ocorreu em uma "casa de aluguel por temporada", segundo o jornal Los Angeles Times.

"Consideramos que era uma reunião, até que possamos interrogar algumas das pessoas que estavam aqui para determinar exatamente que tipo de reunião era", declarou aos jornalistas Bruce Borihanh, do Departamento de Polícia de Los Angeles.

As casas próximas do local do tiroteio são anunciadas na plataforma AirBnB por até 10.000 dólares por um fim de semana.

