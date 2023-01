Em jogo emocionante, Palmeiras vence Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil

O Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo por 4 a 3 neste sábado, em Brasília, em um jogo emocionante.

Em um duelo com várias idas e vindas no placar, os paulistas conquistaram seu primeiro título na competição com gols de Raphael Veiga (38' e 58') e Gabriel Menino (45'+4 e 74').

Gabigol (26' e 51') e Pedro (61') balançaram as redes para os cariocas no estádio Mané Garrincha.

O Flamengo saiu na frente graças à pressão de um dos seus talentos, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, que roubou a bola de Zé Rafael no ataque e na sequência sofreu pênalti, convertido por Gabigol.

Em desvantagem no placar, o 'Verdão' subiu suas linhas e chegou ao empate com Raphael Veiga, aproveitando bola mal afastada por David Luiz para bater no canto direito do goleiro Santos.

O Palmeiras manteve a pressão e chegou à virada ainda antes do intervalo, com um chute de fora da área de Gabriel Menino no ângulo.

Mas o atual campeão da Libertadores, que se prepara para disputar o Mundial de Clubes em fevereiro, empatou novamente logo no início do segundo tempo, de novo com Gabigol, após lindo passe de Everton Ribeiro.

A tranquilidade durou pouco para o rubro-negro. Endrick recebeu na área e tentou dar um lençol no camisa 7 do Flamengo, que acabou desviando a bola com a mão e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Rahael Veiga fez seu segundo gol no jogo, o terceiro dos paulistas.

E a alegria verde durou apenas três minutos, até Pedro fazer o terceiro dos cariocas de calcanhar, aproveitando cruzamento pela esquerda de Ayrton Lucas.

As emoções, no entanto, estavam longe de terminar.

Gabriel Menino fez o quarto gol do Palmeiras em um lance que os jogadores do Flamengo reclamaram da arbitragem pedindo impedimento de Mayke, que na hora da finalização estava na frente do goleiro Santos.

A partir de então, o time rubro-negro pressionou até o fim em busca do empate, mas o 'Verdão' soube se defender para segurar o resultado e ficar com o título.

