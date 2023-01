Bombardeio russo deixa três mortos em cidade do leste da Ucrânia

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um bombardeio russo na cidade de Konstantinovka, leste da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"Os russos atiraram contra um bairro residencial, atingiram edifícios de quatro andares, um hotel, garagens e veículos civis", afirmou o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

"Três civis morreram e pelo menos dois ficaram feridos", acrescentou.

Imagens divulgadas na conta do governador no Telegram mostram edifícios com as janelas quebradas e um carro incendiado, cercado por escombros.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na sexta-feira que a situação na frente de batalha é "muito complicada", em particular na região de Donetsk, dominada parcialmente por separatistas pró-Rússia.

A Rússia acusou neste sábado o exército ucraniano de ter bombardeado um hospital da região separatista pró-Moscou de Lugansk, em um ataque que deixou 14 mortos e 24 feridos.

