Barcelona sofre, mas vence Girona fora de casa no Espanhol

Com um gol de Pedri, o Barcelona venceu o Girona por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, em uma atuação sem brilho pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time catalão, líder da competição, abre seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que no domingo recebe a Real Sociedad no estádio Santiago Bernabéu.

É o quarto jogo consecutivo (Getage e Girona em LaLiga e Real Sociedad na Copa do Rei) que o Barça vence por 1 a 0, o que demonstra que a equipe não está no seu melhor momento, apesar das vitórias.

Depois de um domínio catalão no primeiro tempo, mas sem muitas oportunidades de gol, o jogo melhorou depois do intervalo em qualidade e emoção.

Aos 15 minutos da segunda etapa, o Barça fez o gol da vitória em uma jogada que começou pelo lado direito e terminou na esquerda, com um cruzamento de Jordi Alba que Pedri mandou para as redes aparecendo no segundo pau.

Em desvantagem no placar, o Girona se lançou ao ataque e começou a levar perigo ao gol de Ter Stegen, chegando inclusive a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Conforme o tempo passava, os anfitriões iam controlando cada vez mais o jogo, enquanto o Barça se mantinha fechado para segurar o resultado.

O zagueiro uruguaio Ronald Araujo foi mais uma vez o ponto forte da defesa catalã, salvando em cima da linha uma cabeçada de Bernardo na reta final da partida.

O Girona, que teve o treinador Michel expulso pouco antes do apito final, ainda teve chances de empatar com Iván Martín (87'), Joel Roca (89'), Valery Fernández (90') e Cristhian Stuani (90'+6).

Mais cedo, primeiro jogo deste sábado, o Cádiz derrotou por 2 a 0 o Mallorca e somou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Almería - Espanyol 3 - 1

- Sábado:

Cádiz - Mallorca 2 - 0

Girona - Barcelona 0 - 1

Sevilla - Elche

(17h00) Getafe - Betis

- Domingo:

(10h00) Valladolid - Valencia

(12h15) Osasuna - Atlético de Madrid

(14h30) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(17h00) Real Madrid - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 47 18 15 2 1 37 6 31

2. Real Madrid 41 17 13 2 2 38 16 22

3. Real Sociedad 38 18 12 2 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 31 18 9 4 5 27 16 11

5. Villarreal 31 18 9 4 5 21 13 8

6. Betis 28 17 8 4 5 19 14 5

7. Osasuna 28 18 8 4 6 18 17 1

8. Athletic Bilbao 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Rayo Vallecano 26 18 7 5 6 24 22 2

10. Mallorca 25 19 7 4 8 15 18 -3

11. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

12. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

13. Valencia 20 17 5 5 7 25 20 5

14. Espanyol 20 19 4 8 7 23 29 -6

15. Cádiz 19 19 4 7 8 14 29 -15

16. Sevilla 18 18 4 6 8 18 26 -8

17. Getafe 17 18 4 5 9 16 25 -9

18. Celta Vigo 17 18 4 5 9 17 29 -12

19. Valladolid 17 18 5 2 11 13 28 -15

20. Elche 6 18 0 6 12 12 36 -24

