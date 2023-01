Unicef exige libertação de 13 crianças sequestradas na República Democrática do Congo

O Unicef exigiu, nesta sexta-feira, 27, a libertação de pelo menos 13 crianças - 11 meninos e duas meninas - sequestradas no início desta semana no leste da República Democrática do Congo durante um ataque atribuído a um grupo rebelde armado e reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

O ataque das ADF (Forças Democráticas Aliadas) deixou pelo menos 24 mortos e ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira na cidade de Makugwe, na província de Kivu do Norte.

Em comunicado, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) pediu "a libertação imediata e incondicional de pelo menos 13 crianças que foram supostamente sequestradas" durante aquela noite de violência. São "11 meninos e 2 meninas dos 12 aos 14 anos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a agência das Nações Unidas, neste ataque "pelo menos 24 pessoas morreram, incluindo uma menina de 13 anos e cinco mulheres" e "pelo menos sete crianças - dos 9 aos 12 anos - foram separadas dos pais".

O grupo jihadista Estado Islâmico, que apresenta as ADF como um dos seus ramos na África central, assumiu no Telegram a responsabilidade pelo ataque em Makugwe.

As ADF, originalmente um movimento rebelde muçulmano de origem ugandense, são consideradas o grupo mais mortífero dos mais de 100 movimentos armados presentes no leste do país.

Sobre o assunto Bloqueios no Peru privam Cusco de turistas e mantimentos

Governo sírio realizou ataque com cloro em Duma em 2018, segundo a Opaq

Via Ápia, a estrada romana candidata a Patrimônio da Humanidade

Quando a casa de um professor se torna uma escola improvisada na Ucrânia

Tags