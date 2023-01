Tribunal dos EUA divulga vídeo de agressão ao marido de Nancy Pelosi

O vídeo da agressão ao marido da ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi, um drama que sacudiu a classe política americana e gerou teorias da conspiração, foi divulgado nesta sexta-feira, por decisão de um juiz.

Nas imagens de 28 de outubro, gravadas pela câmara corporal dos policiais que compareceram à residência dos Pelosi em San Francisco, Paul Pelosi e seu agressor são vistos no vestíbulo e ambos seguram um martelo, que os policiais lhes pedem que soltem.

O agressor, David DePape, nega-se e puxa o martelo, antes de deixá-lo cair violentamente sobre o crânio de Paul Pelosi, embora as imagens não mostrem o impacto.

A polícia corre para socorrer o marido da então presidente da Câmara, terceira figura mais importante da política americana, e tenta afastar o agressor da vítima, que, caída no chão, parece inconsciente.

Após o ataque, Paul Pelosi, 82 anos, foi submetido a uma cirurgia devido a "uma fratura no crânio e ferimentos graves no braço direito e nas mãos", disse um porta-voz. Ele deixou o hospital uma semana depois.

A divulgação do vídeo acontece após uma decisão do juiz Stephen Murphy, apesar da oposição tanto da defesa quanto da acusação. Nancy Pelosi disse que não assistiu às imagens: "Seria muito difícil ver um ataque à vida do meu marido."

A congressista informou que Paul "melhorou um pouco", mas ainda irá precisar de "pelo menos três meses para voltar ao normal".

Se o caso for levado a julgamento e DePape for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua.

