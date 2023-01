RB Leipzig vence Stuttgart (2-1) e coloca pressão sobre o Bayern na Bundesliga

O RB Leipzig cumpriu as expectativas e venceu nesta sexta-feira o Stuttgart (2-1), em jogo da 18ª rodada da Bundesliga, colocando uma dose significativa de pressão sobre o Bayern de Munique, que recebe neste sábado o Eintracht Frankfurt.

Graças a uma dobradinha do húngaro Dominik Szoboszlai (minutos 25 e 49), o Leipzig é agora o segundo colocado na classificação antes das demais partidas da rodada. Acumula 35 pontos, um a menos que o líder Bayern de Munique, que tem um jogo difícil contra o Eintracht, quarto colocado (31 pontos).

A última derrota do Leipzig no campeonato remonta a 17 de setembro, quando perdeu por 3 a 0 fora de casa para o Borussia Mönchengladbach na sétima rodada. Desde então, venceu oito vezes e empatou três jogos, especialmente no jogo contra o Bayern na semana passada. Estes resultados fizeram que subisse do 12º para o 2º lugar da tabela.

Nesta ocasião, o Stuttgart (15º com 16 pontos) apresentou mais resistência do que o esperado.

Szoboszlai foi o herói da noite, primeiro com o gol de falta com um tiro livre de mais de trinta metros aos 25 minutos e depois com a dobradinha aos 49. Apesar do Stuttgart ter empatado graças a Chris Führich aos 68 minutos, o Leipzig soube contar com a sua defesa para deixar os três pontos em casa.

O triunfo do Leipzig ocorre apesar do desfalque do atacante francês Christopher Nkunku, atual artilheiro da Bundesliga com 12 gols. Nkunku machucou o joelho esquerdo antes da Copa do Mundo do Catar-2022 e sua volta é esperada para o final de fevereiro ou início de março.

O Union Berlin, que havia começado a rodada na segunda posição e visita o Hertha no sábado, no grande derby da capital alemã, é agora terceiro, a dois pontos do Leipzig.

-- Jogos da 18ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

(11h30) Mainz - Bochum

Hoffenheim - B. Moenchengladbach

Hertha Berlim - 1. FC Union Berlin

Werder Bremen - Wolfsburg

Freiburg - Augsburg

(14h30) Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Schalke 04 - Colônia

(13h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 36 17 10 6 1 51 15 36

2. RB Leipzig 35 18 10 5 3 39 24 15

3. 1. FC Union Berlin 33 17 10 3 4 29 22 7

4. Eintracht Frankfurt 31 17 9 4 4 36 25 11

5. Borussia Dortmund 31 17 10 1 6 31 25 6

6. Freiburg 31 17 9 4 4 26 24 2

7. Wolfsburg 29 17 8 5 4 35 20 15

8. Bayer Leverkusen 24 17 7 3 7 30 28 2

9. B. Moenchengladbach 22 17 6 4 7 30 28 2

10. Colônia 21 17 5 6 6 29 31 -2

11. Werder Bremen 21 17 6 3 8 27 36 -9

12. Mainz 20 17 5 5 7 21 27 -6

13. Hoffenheim 19 17 5 4 8 25 27 -2

14. Augsburg 18 17 5 3 9 22 30 -8

15. Stuttgart 16 18 3 7 8 22 32 -10

16. Bochum 16 17 5 1 11 17 39 -22

17. Hertha Berlim 14 17 3 5 9 20 30 -10

18. Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

