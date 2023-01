Putin acusa Ucrânia de crimes 'neonazistas' no Dia da Lembrança do Holocausto

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta sexta-feira a Ucrânia de cometer crimes "neonazistas", em uma retórica que utiliza com frequência para justificar sua ofensiva militar, desta vez no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

"Esquecer as lições da história leva à repetição de tragédias terríveis. Isto é evidenciado pelos crimes contra civis, a limpeza étnica e as ações punitivas organizadas pelos neonazistas na Ucrânia", afirmou Putin em um comunicado. "É contra este mal que nossos soldados lutam de maneira corajosa", acrescentou.

