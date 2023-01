Polônia acusa Rússia de construir 'novos campos', no Dia do Holocausto

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (27), de construir "novos campos", em uma declaração feita no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

"No dia da libertação do campo hitleriano alemão da morte Auschwitz-Birkenau, recordemos que, a leste, Putin está construindo novos campos", escreveu Morawiecki no Facebook, pedindo apoio para a Ucrânia.

